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في الجول يكشف تفاصيل ' كأس العالم العربي ' .. وعقبة وحيدة أمام مصر

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في الجول يكشف تفاصيل ' كأس العالم العربي ' .. وعقبة وحيدة أمام مصر في الجول يكشف تفاصيل ' كأس العالم العربي ' .. وعقبة وحيدة أمام مصر

أعلن أمس الخميس تركي بن خالد بن فيصل أل سعود رئيس اتحاد الكرة عن مشروع يرتبه مع شركة صلة بإقامة بطولة كأس العالم العربي.

بطولة تعيد من جديد إحياء البطولات العربية والتي توقفت الأندية الكبرى عن المشاركة فيها منذ سنوات على أن يكون العائد المادي لها أكبر من دوري أبطال إفريقيا وآسيا.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل البطولة وما هو العائق الوحيد أمام المرشحة الأولى للتنظيم.

نظام البطولة

في البداية يهدف الاتحاد العربي من خلال البطولة لتجميع الشعوب العربية من جديد في بطولة مثل دوري أبطال العرب وكأس النخبة وغيرها من المسابقات.

العقد بين الاتحاد العربي وشركة صلة مستمر لمدة 6 سنوات وسيتم ترتيب البطولة بالتنسيق مع مكتبي صلة بالسعودية ومصر.

البطولة ستقام بمشاركة 32 ناديا بواقع 16 من إفريقيا و16 من آسيا وستنطلق في شهر نوفمبر المقبل، دور الـ32 وكذلك الـ16 سيقام بنظام الذهاب والعودة على أن يقام دور الثمانية بنظام المجموعات في بلد واحد فقط.

الاقتراح الحالي أن يقام دور المجموعات في يونيو من العام المقبل في مصر.

العقبة أمام مصر

يعمل الاتحاد العربي مع شركة صلة على الحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في دور المجموعات لأنه يجب أن تقام المباريات بحضور الجماهير بعكس ما يحدث في مباريات الدوري المحلي في مصر.

في حال الفشل في الحصول على موافقة الأمن هناك أكثر من بديل جاهز لاستقبال دور المجموعات إلا إن الاتحاد العربي لم يستقر بعد على البلد البديل.

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