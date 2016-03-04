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انطلاق مسابقة مختبر الشهرة بجامعة بنى سويف 12 مارس الجاري‎

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انطلاق مسابقة مختبر الشهرة بجامعة بنى سويف 12 مارس الجاري‎ انطلاق مسابقة مختبر الشهرة بجامعة بنى سويف 12 مارس الجاري‎

الدكتورأمين لطفي

تستضيف جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى، مسابقة مختبر الشهرة التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار فى أكاديمية البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي وذلك يوم السبت 12 مارس الجارى.

 أكد  لطفى  أن مسابقة مختبر الشهرة هى أكبر حدث علمي يُقام في المملكة المتحدة للبحث في عالم العلوم، مؤكداً أن الجامعة حرصت على استضافة هذه المسابقة, لكونها لبنه رئيسية وأساسية في البحثي العلمي القومي.

واشار رئيس الجامعة  الي ان العلوم هي لغة الأجيال القادمة والتواصل العلمي المعلوماتي هو وسيلة الشباب للاكتشاف والتفاعل ورفع مستوى الوعى مما يمهد الطريق الى مستقبل عملي مزدهر.

وأضافت الدكتورة إيمان جاد قنديل المدير التنفيذي لوحدة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة إن مختبر الشهرة هى مسابقة دولية بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون في المملكة المتحدة. بدأت المسابقة الدولية لمختبرالشهرة في المملكة المتحدة في عام 2004 ،وشارك فيها 6000 مُرشح من 25 بلدًا من جميع أنحاءالعالم حتى الآن.

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