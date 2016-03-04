السيسي يلتقي رئيس النواب الكوري خلال زيارته لسول

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان الكوري “تشانج أُوي هوا” وعدد من النواب الكوريين، بمقر مجلس النواب الكوري.

> وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، بأن الرئيس عقد لقاءً مع رئيس البرلمان الكوري الذي وجّه الشكر للرئيس على زيارة البرلمان الذي يمثل بيت الشعب الكوري، منوهاً إلى أن تلك الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس بالتعاون مع كوريا على المستويين الحكومي والشعبي.

وأكد رئيس البرلمان الكوري أن مصر ليست فقط دولة صاحبة حضارة عظيمة، ولكن هي أيضاً مهد الحضارات، مشيرًا إلى أن المواطنين الكوريين يهتمون بزيارة المقاصد السياحية المصرية.

وأعرب رئيس البرلمان عن ثقته في أن مصر ستحقق انطلاقة كبيرة تحت قيادتها السياسية، وستتمكن خلال فترة زمنية وجيزة من إحراز تقدم ملحوظ على كافة الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة البرلمان الكورى. واستعرض سيادته خلال اللقاء نجاح مصر في استكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية وتم تشكيل مجلس النواب الجديد الذي يشهد نسبة غير مسبوقة من تمثيل المرأة والشباب، علاوة على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين بالخارج، فضلاً عن أن نصف أعضائه يخوضون الحياة البرلمانية في تجربة جديدة. وأكد السيد الرئيس على أن مصر تعول كثيراً على دور مجلس النواب الجديد في تفعيل الدستور الذي يضم نصوصاً غير مسبوقة في الحقوق والحريات، فضلاً عن دور البرلمان في صياغة عدد من التشريعات الجديدة.

> وأكد السيد الرئيس حرص مصر على تنمية علاقاتها مع كوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون بين برلمانيّ البلدين لإثراء البُعد الشعبي في تلك العلاقات، الأمر الذي يساهم في تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. وأعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لإحياء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكورية لتمثل أحد أهم محاور التعاون والتواصل بين البلدين والشعبين الصديقين.

وفى هذا الإطار أعرب رئيس البرلمان الكوري عن تطلعه لبدء التواصل مع رئيس مجلس النواب المصرى.

> وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس البرلمان الكوري أشاد خلال اللقاء بالدور الريادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بجهودها في مكافحة الإرهاب، ومتمنياً أن تُكلل بالنجاح.

وأوضح الرئيس أن ظاهرة الإرهاب أضحت تمثل تحدياً للعالم بأسره، مؤكداً على ضرورة أن تشمل الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة كافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، فى ضوء الترابط الفكري والعقائدي والتنظيمي بين جميع هذه التنظيمات وانتهاجها لخطاب يحض على الكراهية والعنف تجاه الآخر.