محافظ قنا: تنظيم عدد من الندوات والدورات للشباب والطلائع بمراكز المحافظة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا تحت رعاية عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عدد من المسابقات والدورات والندوات الخاصة بتوعية الشباب خلال شهر فبراير حيث تم تنفيذ المسابقة الاسلاميه الكبرى فى حفظ القران الكريم بمراكز «نجح حمادى، نقاده ، قنا ، نزل الشباب» بلغ عدد المشتركين 68 شاب وفتاه وتم إقامة دوره حاسب آلى جواله وجولات فى البرمجة ورياده الأعمال بمشاركة 20 شاب وفتاة بمركز شباب سيدى عبد الرحيم .

أشار الهجان أنه تم تنظيم عدة رحلات منها رحله محليه لمصنع سكر قوص لمراكز «قوص ، قفط ، نقاده ، قنا» بمشاركة 60 شاب وفتاة فضلا عن اقامه رحله إلى شرم الشيخ شارك فيها 50 شاب بالإضافة الي تنظيم دورى معلومات لذوى الاحتياجات الخاصه بمراكز «فرشوط، قنا، قوص، نزل الشباب» استفاد منها 280 شاب وفتاه .

أكد محافظ قنا على صرف دعم النشاط لتعيين الهيئات وعددهم 15 هيئه رياضيه و4 هيئات شبابيه واستكمال الإجراءات لحل تصفيه مراكز الشباب المؤقته طبقا للقرار116 لسنه 2015 وتنفيذ مشروع البيئه بمركز شباب كوم الضبع وبرنامج «قيمنا تراثنا» بنزل الشباب للطلائع والانتهاء من مشروعى «اليوم الرياضى لذوى الاحتياجات الخاصه ، جماعه خدمة البيئه» بمركز شباب «الحراجيه وكوم الضبع وقنا وابو الجود» لافتًا إلى انه تم اقامه الدوره الرياضيه للأحياء الشعبيه بالملاعب المفتوحه بمدرسه مدينه العمال وتنظيم الدوره الرياضيه لكبار السن بمركز شباب مدينه العمال بالاضافه الى الدوره الرياضيه للقوافل الرياضيه الخاصه بالأماكن المحرومه من الانشطه الرياضيه بمدينه نجح حمادى.