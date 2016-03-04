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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 16 طن دقيق مدعم فى المرج

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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 16 طن دقيق مدعم فى المرج ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 16 طن دقيق مدعم فى المرج
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز، لاستيلائه على طن دقيق من أموال الدعم بالمرج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات، حول تلاعب صاحب مخبز بلدى بنطاق محافظة القاهرة واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاءه على 16 طن دقيق و 866 كيلو وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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