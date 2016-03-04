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فيديو | سخرية «أبو حفيظة» من واقعة «حذاء توفيق عكاشة»

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فيديو | سخرية «أبو حفيظة» من واقعة «حذاء توفيق عكاشة» فيديو | سخرية «أبو حفيظة» من واقعة «حذاء توفيق عكاشة»

سخر الإعلامي أكرم حسني، الشهير بـ “أبو حفيظة” من العضو البرلماني السابق توفيق عكاشة، بعد واقعة ضربه بالحذاء داخل مجلس النواب، على لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة الأسبوع الماضي.

وقال أبو حفيظة، خلال حلقة أمس من برنامجه “أسعد الله مسائكم” المذاع على فضائية “MBC ”: على مر السنين مصر ربنا رزقها بشخصيات بتكتب تاريخها بحروف من النور، وإذا كان صعب إن واحد يصنع تاريخ.. لكن الأصعب إنه يصنع تاريخ وكوميديا في نفس الوقت”.

وتابع ساخرًا: “إنك تبقى عضو مجلس شعب وكمان تبقى بطل كل الكوميكس اللي على الفيس بوك، والله ده إبهار ومحدش يقدر يعمله إلا واحد في كاريزما توفيق عكاشة”.

واستكمل: “إنك تبقي راجل دولة ومسئول وفي نفس الوقت سيرتك على كل لسان ده طموح كل سياسي في حجم توفيق عكاشة، اللي قدر يقعد كل الناس في بيوتها يتفرجوا عليه وهو بينضرب بيه المثل في إثارة الجدل، لا وكمان وهو بينضرب شخصيًا”.

وأدى أبو حفيظة، مشهدًا تمثيليًا يسخر فيه من واقعة ضرب الإعلامي توفيق عكاشة بـ”الحذاء”، معلقًا على الواقعة، بقوله: “حاسب يا دكتور توفيق ووطي؛ لأن الفردة التانية في إيده .. ده بَنص وبيلسع .. شوف النعل أد إيه.. دي مؤامرة صهيوأمريكية على الدكتور عكاشة”.

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