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نائب برلمانى: سنتواصل مع محافظ أسوان فى أزمة التعدى على النيل

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نائب برلمانى: سنتواصل مع محافظ أسوان فى أزمة التعدى على النيل نائب برلمانى: سنتواصل مع محافظ أسوان فى أزمة التعدى على النيل
أكد أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب بأسوان، أنه سيتواصل مع اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، لمعرفة أسباب قيام مجموعة من الأهالى فى التعدى بالردم على حرم نهر النيل بقرية المنصورية فى الجهة المواجهة لمبنى تفتيش حماية النيل بمركز كوم أمبو، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نهر النيل من التعديات.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن أبداً السكوت على تعديات نهر النيل، باعتباره شريان الحياة فى ، مضيفاً أن الأهالى عليهم الالتزام بالحفاظ على كل قطرة من مياه النيل، وأيضاً الابتعاد عن الخلافات التى تنشأ بين الأطراف على قطعة أرض وتضر بالصالح العام فى النهاية.


>بالصور.. تعديات بالردم على مياه النيل أمام مبنى تفتيش حماية النهر فى أسوان
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