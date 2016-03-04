أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أمن الإسكندرية" تنفذ قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة

Google+ Print
"أمن الإسكندرية" تنفذ قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة "أمن الإسكندرية" تنفذ قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة
قامت حملة أمنية بالإسكندرية بتنفيذ عدة قرارات إدارية صادرة من حى العجمى بإزالة تعديات "مبانى – أسوار" الواقعة على أراض ملك الدولة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة تحت إشراف مساعد الفرقة "هـ"، وبرئاسة مأمور القسم، وقوات نظامية وسرية لتأمين القائمين على التنفيذ "اللجنة المشكلة من حى العجمى".

تم تنفيذ القرار رقم 3/2014م ضد محمد م ع بإزالة أسوار ومبانى بمساحة حوالى 4 أفدنة والقرار رقم 8/2012م ضد موسى ح ج بإزالة أسوار ومبانى بمساحة حوالى 11 فدانا، والقرار رقم 9/2012م ضد عادل م ا بإزالة أسوار ومبانى بمساحة حوالى 44 مترا، جميعهم بمنطقة طريق أم زغيو، وتحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.

كما تم القرار رقم 6/2006م ضد "عيد. ع" بإزالة أسوار ومبانى بمساحة حوالى 3 أفدنة كائنة بمنطقة الكيلو 21 – دائرة القسم، وتحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة دون حدوث ما يخل بالأمن العام.


>- "أمن الاسكندرية" ينفذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365