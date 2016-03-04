خطب الجمعة بكفر الشيخ تدعو للتمسك بكتاب الله وعلو الهمة فى خدمة الوطن

ركزت خطب الجمعة اليوم بمساجد كفر الشيخ على التمسك بكتاب الله والحرص على تلاوة القرآن الكريم، لأن فى تلاوته صلاح الدنيا والآخرة، كما تطرق بعض الخطباء إلى علو الهمة فى خدمة الدين والوطن، والموت وحسن الخاتمة.

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن موضوع الخطبة اليوم كان بعنوان "علو الهمة فى خدمة الدين والوطن"، مؤكداً أن الخطبة تناولت عناصر دارت حول علو الهمة التى هى من معالى الأمور، وفوائدها وأثرها فى إصلاح المجتمع، بجانب دعوة الإسلام إلى استثمار الهمم فى عمليات البناء والتعمير، وتم عرض نماذج لبعض أصحاب الهمم العالية.

وأضاف وكيل وزارة الأقاف بكفر الشيخ، أن هناك مجالات عدة تحتاج إلى علو الهمة، مثل تحصيل العلم، والعبادة، والسعى نحو تقدم الأمة ورفعة الوطن، مُحذرًا من أن ضعف الهمم كارثة من الكوارث على المجتمع والوطن بأكمله، مؤكداً أن من يحرص على خدمة الدين والوطن فهو فى معية الله سبحانه وتعالى.

- خطبة الجمعة بكفر الشيخ تدعو للصلاح والإصلاح