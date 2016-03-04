أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خطب الجمعة بكفر الشيخ تدعو للتمسك بكتاب الله وعلو الهمة فى خدمة الوطن

Google+ Print
خطب الجمعة بكفر الشيخ تدعو للتمسك بكتاب الله وعلو الهمة فى خدمة الوطن خطب الجمعة بكفر الشيخ تدعو للتمسك بكتاب الله وعلو الهمة فى خدمة الوطن
ركزت خطب الجمعة اليوم بمساجد كفر الشيخ على التمسك بكتاب الله والحرص على تلاوة القرآن الكريم، لأن فى تلاوته صلاح الدنيا والآخرة، كما تطرق بعض الخطباء إلى علو الهمة فى خدمة الدين والوطن، والموت وحسن الخاتمة.

وقال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن موضوع الخطبة اليوم كان بعنوان "علو الهمة فى خدمة الدين والوطن"، مؤكداً أن الخطبة تناولت عناصر دارت حول علو الهمة التى هى من معالى الأمور، وفوائدها وأثرها فى إصلاح المجتمع، بجانب دعوة الإسلام إلى استثمار الهمم فى عمليات البناء والتعمير، وتم عرض نماذج لبعض أصحاب الهمم العالية.

وأضاف وكيل وزارة الأقاف بكفر الشيخ، أن هناك مجالات عدة تحتاج إلى علو الهمة، مثل تحصيل العلم، والعبادة، والسعى نحو تقدم الأمة ورفعة الوطن، مُحذرًا من أن ضعف الهمم كارثة من الكوارث على المجتمع والوطن بأكمله، مؤكداً أن من يحرص على خدمة الدين والوطن فهو فى معية الله سبحانه وتعالى.


>- خطبة الجمعة بكفر الشيخ تدعو للصلاح والإصلاح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365