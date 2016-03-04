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إخصائى إسعاف وسائق يعثران على 2200 دولار فى حادث ويسلما المبلغ لشرطة كفر الشيخ

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إخصائى إسعاف وسائق يعثران على 2200 دولار فى حادث ويسلما المبلغ لشرطة كفر الشيخ إخصائى إسعاف وسائق يعثران على 2200 دولار فى حادث ويسلما المبلغ لشرطة كفر الشيخ
عثر زيادة محمد مساعد، أخصائى إسعاف، وعبد الله محمد، سائق بإسعاف بلطيم تمركز الطريق الدولى الساحلى، على مبلغ 2200 دولار أثناء نقلهما مصابين، وقاما بتسليمه لنقطة شرطة بر بحرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قال الدكتور أحمد الجنزورى مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن الإخصائى والسائق عثرا على المبلغ المالى أثناء نقل مصابين جراء تصادم سيارة ملاكى برصيف أمام محطة الكهرباء على الطريق الدولى الساحلى بالبرلس، أسفر عن مصرع ماجد محمد فتوح، وإصابة عبد الله محمد فتوح، 33 سنة، باشتباه بكدمة شديدة بالبطن وسحجات فى أماكن متفرقة من الجسد، وإصابة باسم يوسف إسماعيل، 27 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالفخد الأيسر، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى وإيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف الجنزورى ، إن إدارة اسعاف كفرالشيخ ، تقدم الشكر لطاقم سيارة 1584 بإسعاف بلطيم تمركز الدولى الساحلى لأمانتهم المعهودة فى تسليم مبلغ مالى قدرة 2200 دولار، تم العثور عليهم مع جثة فى حادث فجر اليوم وتسليمهم للشرطة بمحضر رسمى.

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