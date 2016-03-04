اليوم.. ختام المؤتمر السنوى الـ31 بكلية طب طنطا

يختتم اليوم المؤتمر السنوى الـ31 لكلية الطب الذى أقيم برعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، بعنوان "عصر الطب التكاملى الثالث.. آفاق جديدة" بعقد ندوة كبرى لمناقشة كل ما تم خلال المؤتمر من إيجابيات تسهم فى تأهيل الأطباء بأحدث التطورات الجديدة المعاصرة فى المجال الطبى للرفع من المنظومة الطبية.. صرح بذلك الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية.

يذكر أن المؤتمر ناقش أكثر من 250 بحثا علميا حديثا من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية للوقوف على أحدث المستجدات الطبية العالمية، بالإضافة إلى ورش العمل والجلسات العلمية التى حاضر فيها كبار الأساتذة فى المجال الطبى، وتضمنت موضوعات متعددة منها زراعة الكلى، والجديد فى علاج أورام الكبد، وأحدث ما توصل إليه الطب فى جراحات القلب والصدر، وورشة عمل عن كيفية تعاون الفريق الطبى علاج مرضى الإصابات المتعددة، وأخرى بعنوان التعليم الطبى المستمر CME، والتطور العلمى فى استخدام الجينات فى الطب.

كما أقيمت ندوة عن تعاون الفريق الطبى فى علاج السمنة، وكيفية تفادى الأخطاء الطبية، وواقع مهنة التمريض وأساليب تطويرها، وأخرى عن الجديد فى علاج الأمراض الجلدية والتجميل، والعلاج الإشعاعى، والجديد فى زراعة النخاع.

- ورش عمل وجلسات علمية بالمؤتمر السنوى الـ 31 بطب طنطا