فيديو | فضل شاكر يرفض تسليم نفسه للقضاء اللبناني

قال الفنان المعتزل فضل شاكر، إنّه لا ينوي الهروب خارج مخيم “عين الحلوة”، لافتا الى أن المعلومات التي نشرت حول هذا الأمر تهدف إلى تأجيج مشاعر الغضب ضده.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي طوني خليفة في برنامجه “وحش الشاشة” المذاع على فضائية “الجديد” اللبنانية، أنه بريء من دماء أبطال الجيش اللبناني، واصفًا ما يحدث معه بالمؤامرة السياسية نتيجة تجريمه بسبب صورة انتشرت له ممسكًا فيها بسلاح ناري.

وأضاف : “لستُ من النوع الذي يهرب من أيّ أمر، فأنا أنتظر حاليًا قرار العدالة”، مضيفًا: “من المعيب أن تتمّ محاكمتي على أساس سياسي وليس قضائي، فهناك الكثير من الناس الذين يشتمون دولة معينة ولم تتم محاسبتهم”.

وتابع الفنان اللبناني المعتزل: “الإعلام اللبناني الـ(…..) هو من صنع مني مجرمًا على غير الحقيقة، وأحدهم القناة التي تعمل بها أنت يا طوني، قاصدًا قناة “الجديد”، رافضًا تسليم نفسه إلى القضاء اللبناني، بقوله :”لمين عم بسلم نفسي؟ لمجرمين يصفون معي حسابات؟ هناك عصابة مجرمين مهيمنة على لبنان”.