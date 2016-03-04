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النيابة تصرح بخروج طفل من المستشفى بعد نجاته من جريمة قتل أمه وأخوته بطنطا

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النيابة تصرح بخروج طفل من المستشفى بعد نجاته من جريمة قتل أمه وأخوته بطنطا النيابة تصرح بخروج طفل من المستشفى بعد نجاته من جريمة قتل أمه وأخوته بطنطا
صرحت نيابة طنطا، منذ قليل، برفع الحراسة عن الطفل "يوسف علاء الدين درويش"، الابن الوحيد الذى نجا من معركة مقتل أم وأطفالها بقرية كفر خضر فى مركز طنطا بالغربية.

يأتى ذلك على خلفية تماثل الابن للشفاء، وسماع أقواله حول القضية، ومعلوماته عن المتهم الذى تم ضبطه أمس من قبل المباحث الجنائية بالغربية.

وقررت النيابة عرض الطفل على الأطباء المتخصصين، وتم عمل عرض الطفل على استشارى مخ وأعصاب، منذ قليل، وأكدت اللجنة الطبية تماثل الطفل للشفاء، وإمكانية خروجه من المستشفى.

على صعيد آخر، يؤدى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، وضباط إداره البحث الذين شاركوا فى ضبط قاتل ربة المنزل وطفليها داخل منزلهما بقرية كفر خضر مركز طنطا، صلاة الجمعة بمسجد القرية، ويليها تقديم واجب العزاء لأسر المتفوقين.

كان ضباط المباحث الجنائية، بمديرية أمن الغربية، بقياده اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، قد ألقوا القبض على المتهم، واعترف تفصيلياً بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية.


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