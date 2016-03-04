الأبحاث تتوصل إلى بعوضة جديدة تنقل فيروس زيكا بخلاف الزاعجة المصرية

أوضحت نتائج أبحاث جرت فى البرازيل أن نوعا من البعوض -أكثر شيوعا من ذلك الذى ينقل أصلا الإصابة بعدوى زيكا الفيروسية- ربما يكون قادرا على إحداث العدوى وهو تطور قد يعقد جهود الحد من انتشار الفيروس.

من المعروف أن نوع البعوض (أيديس ايجبتاى) هو الناقل الرئيسى لعدوى زيكا التى يشتبه فى صلتها بآلاف من تشوهات المواليد فيما ينتشر الفيروس بسرعة فى البرازيل ودول أخرى بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى.

لكن العلماء فى البرازيل أعلنوا يوم الأربعاء أن نوع (أيديس ايجبتاى) يمكنه أن يصيب نوعا آخر من البعوض اسمه العلمى (كيولكس كوينكفاسياتوس) بالفيروس وذلك خلال تجارب معملية ما يزيد من المخاوف بأن العدوى يمكن أن تنتقل من نوع أكثر شيوعا وقالوا إن الأمر يتطلب إجراء مزيد من البحوث فى هذا المجال.

وقال الباحثون إن نوع (كيولكس كوينكفاسياتوس) أكثر شيوعا من (أيديس ايجبتاى) بواقع عشرين مرة.

وأجرى هذا البحث علماء بمؤسسة أُزوالدو كروز التى تمولها الحكومة فى مدينة ريسيفى فى شمال شرق البرازيل وتجىء ضمن التجارب الحالية التى شملت قيام الباحثين بحقن 200 بعوضة من نوع (كيولكس كوينكفاسياتوس) بدم أرنب به فيروس زيكا.

وقالوا إن الفيروس سرى خلال جسم البعوض وإلى الغدة اللعابية له ما يعنى أنه قد يكون قادرا على نقل العدوى إذا لدغ الإنسان.

وقالت كونستانشيا أيرس كبيرة الباحثين فى هذه الدراسة لشبكة جلوبو التلفزيونية الرئيسية بالبرازيل "لاحظنا سهولة العدوى وسهولة انتقال الفيروس إلى الغدد اللعابية".

وقالت سلطات الصحة العامة إن نوع (أيديس ايجبتاى) هو المسؤول الرئيسى عن نقل العدوى بزيكا إلى جانب نوع آخر من نفس الجنس اسمه العلمى (أيديس البوبيكتوس) الذى ينقل العدوى لكن بصورة أقل.

وظهرت أدلة على وجود أنواع أخرى من البعوض تنقل عدوى زيكا ووجد الباحثون على سبيل المثال أكثر من 20 نوعا من البعوض تحمل الفيروس فى القارة الأفريقية لكن لم يتضح بصورة قاطعة إن كان بمقدورها جميعا نقل العدوى الفعلية.

ولم تنشر نتائج هذا البحث بعد فى أى دورية علمية أو تراجعه دوريات مرموقة أخرى.

وقالت فابيولا تافاريس المتحدثة باسم مؤسسة أُزوالدو كروز أمس الخميس إن الباحثين سيبدأون فى التقاط بعوض (كيولكس كوينكفاسياتوس) من مناطق قرب ريسيفى حيث ينتشر هذا النوع للرد على أسئلة إن كان هذا النوع ينقل الفيروس ثم يصيب البشر مشيرة إلى أن ذلك قد يستغرق ثمانية أشهر.

ولا يعرف الكثير بعد عن فيروس زيكا وما إذا كان يتسبب فى حالة صغر حجم رأس المواليد التى تترتب عليها آثار ضارة تتعلق بالنمو.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية هذا الأسبوع إن عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها بمرض صغر حجم الرأس المرتبط بفيروس زيكا فى البرازيل ارتفع إلى 4863 من 4690 قبل أسبوع.

ويوجد بعوض (كيولكس كوينكفاسياتوس) فى أقاليم مناخية حارة مثل جنوب الولايات المتحدة حيث ينقل حمى غرب النيل الفيروسية ويمكنه الصمود فى الأجواء الشتوية.

وعلى الرغم من أن بعوض (كيولكس كوينكفاسياتوس) يتغذى على دم الطيور إلا أنه عادة ما يلدغ البشر فى المناطق الريفية.

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