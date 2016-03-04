بالصور .. محمد ثروت يؤذن لصلاة الجمعة من ملعب التربية الرياضية بالغربية

رفع الفنان محمد ثروت أذان الجمعة فى ساحة استاد كلية التربية الرياضية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية والشعبية.

ويؤدى خطبة الجمعة ويؤم المصلين الدكتور سالم عبد الجليل مستشار وزير الأوقاف السابق، داخل الإستاد متحدثا عن سماحة الإسلام عبر التاريخ ، ودوره فى البر، والصدقات والتطوع والكفالة فى الإسلام والرحمة بين البشر.

يأتى ذلك ضمن فعاليات المارثون الخيرى لمستشفى السرطان، ومستشفى طنطا" 75753"، بطنطا، والذى أطلق منذ قليل وتستمر فعالياته حتى نهاية اليوم الجمعة.

- محافظ الغربية يطلق إشارة بدء الماراثون الخيرى لمستشفى 57357 فى طنطا