إطلاق سراح مدنيين إيطاليين كانا محتجزين رهائن فى ليبيا

>قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إنه تم إطلاق سراح اثنين من المدنيين الإيطاليين كانا محتجزين رهائن فى ليبيا منذ يوليو الماضى بعد يوم من أنباء عن مقتل رهينتين أخريين فى ليبيا.

وقال المصدر دون الخوض فى تفاصيل إن الرجلين بصحة جيدة.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد قالت أمس الخميس إن شخصين كانا يرافقان الرجلين وخطفا معهما فى يوليو الماضى قتلا على الأرجح فى معارك مسلحة قرب مدينة صبراتة الليبية.

وكان الأربعة موظفين فى شركة بوناتى الإيطالية للإنشاءات وخطفوا قرب مجمع تملكه شركة إينى الإيطالية للنفط والغاز.

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