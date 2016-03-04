ضبط 45 طن منظفات غير صالحة و13 ألف عبوة مساحيق مقلدة فى 15 مايو

تمكنت مباحث شرطة التموين ، من ضبط صاحب مصنع لحيازته 45 طن منظفات صناعية غير صالحة، و13 ألف عبوة مقلدة علامات تجارية فى 15 مايو، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام صاحب مصنع بإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية مستخدمة فى عمليات تصنيع خامات غير صالحة ومجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق علامات مقلدة للعلامات التجارية "اوكسى، لوكسى، تايد"، خلافًا للحقيقة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول و13 ألفا و345 عبوة منظفات صناعية متعددة الاستخدام، 45.840 طن منظفات صناعية "سلفونك، كلور، صودا كاوية" بدون بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وسحب العينات لإرسالها إلى مصلحة الكيمياء للفحص، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.