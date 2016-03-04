دراسة تكشف فوائد مضاعفة للأسبرين

أظهرت دراسة جديدة ، أجراها أطباء من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، أن جرعة صغيرة منتظمة من الأسبرين يساعد على الوقاية من سرطانات القولون والمستقيم والكلى والمسالك، و تنضم هذه الفائدة إلى سلسلة من الفوائد التي يشتهر بها الأسبرين خاصة الوقاية من جلطات الدم، ومنع الصداع وتسكين آلام المفاصل والعضلات والعظام.

ونشرت مجلة “جاما” للأورام الدراسة التي اعتمدت أبحاثها على بيانات 136 ألف شخص من الممرضين والممرضات والعاملين في مجال الخدمة الطبية، خلال الفترة بين عامي 1986 و2012.

توصلت النتائج إلى أن الأشخاص الذين تناولوا ما بين نصف حبة من الأسبرين وحبة ونصف أسبوعياً كانت إصابتهم بالأورام السرطانية أقل بنسبة 3 بالمائة ممن لم يتناولوا هذا الدواء.

بينت النتائج أن تناول هذه الجرعة الصغيرة أدى إلى انخفاض الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بين من تناولوا الأسبرين بنسبة 15 بالمائة، وانخفاض الإصابة بسرطاني القولون والمستقيم بنسبة 19 بالمائة.

أشارت النتائج إلى أن الأسبرين يحتوي على خصائص تؤثر على آليات تشكيل سرطان الجهاز الهضمي.

يعتبر الأسبرين أكثر المسكنات شيوعاً لعلاج الآلام، كما يستخدم أيضاً للوقاية من أمراض القلب والجلطات. وتوصي نتئائج الدراسة بتناول جرعات منخفضة من الأسبرين لتفادي الآثار الجانبية للجرعات الكبيرة خاصة قرحة المعدة.