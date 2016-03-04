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صور| صداقة أسطورية تجمع 3 حيوانات مفترسة

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صور| صداقة أسطورية تجمع 3 حيوانات مفترسة صور| صداقة أسطورية تجمع 3 حيوانات مفترسة

يعيش  3 حيوانات مختلفة في إحدى ملاجىء الرعاية وتجمعها صداقة أسطورية منذ حوالي 15 عاماً.

و رغم تنافس الحيوانات المفترسة عادة على الفرائس ومناطق النفوذ، وتجري بينها معارك طاحنة تنتهي بسيطرة الأقوى، لكن الأمر مختلف بالنسبة لثلاثة حيوانات تنتمي لفاصل مختلفة، جيث كان ملجأ “سفينة نوح” في جورجيا قد أنقذ كلاً من الدب الأسود الأمريكي “بالو” والأسد الأفريقي “ليو” والنمر البنغالي “شريخان” عندما كانوا بعمر أقل من عام واحد، بعد العثور عليهم من قبل الشرطة في الطابق السفلي من منزل في أتلانتا بولاية جورجيا خلال مداهمة لوكر مخدرات عام 2001.

كانت الحيوانات الثلاثة في حالة سيئة عند العثور عليها، حيث احتجز ليو في قفص صغير جداً وتعرض لجرح في أنفه، في حين كان الدب بالو أصيب بجروح عميقة بسبب قيوده، واحتاج إلى عملية جراحية لإزالة القيود وشفاء هذه الجروح بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

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