نيمار يغيب عن صفوف برشلونة أمام ايبار

(إفي): يغيب البرازيلي نيمار، مهاجم برشلونة الإسباني عن المواجهة التي يخوضها فريقه أمام ايبار في الجولة المقبلة من الليجا لتراكم البطاقات.

وحصل نيمار على بطاقة صفراء خامسة قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة التي حل فيها برشلونة ضيفا ثقيلا على رايو فايكانو وانتهت لصالح الفريق الضيف بخمسة أهداف مقابل واحد.

وبهذه النتيجة يواصل القطار الكتالوني دهس منافسيه في الليجا محققا انتصاره العاشر على التوالي ليرتفع رصيده للنقطة 69 ويحلق منفردا بالصدارة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد.

في المقابل تجمد رصيد رايو عند 26 نقطة يحتل بها المركز السابع عشر ويقترب أكثر من مناطق الخطر.

واستطاع البلاوجرانا بانتصار اليوم أن يحطم رقم غريمه التقليدي ريال مدريد الصامد منذ 27 عاما كأكثر فريق إسباني خاض مباريات متتالية دون هزيمة (34 مباراة)، والذي حققه الفريق الملكي في موسم 1988-89 بقيادة المدرب الهولندي ليو بنهاكر، وذلك بعد أن وصل للمباراة 35.

ولم يتذوق برشلونة طعم الهزيمة منذ يوم 3 أكتوبر الماضي عندما سقط أمام إشبيلية على ملعبه "رامون سانشيز بيثخوان" بنتيجة (1-2) في الجولة السابعة لليجا محققا منذ هذه اللحظة 29 انتصارا وستة تعادلات في جميع المسابقات.