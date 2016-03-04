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رئيس الفيفا يعثر على امرأة أنقذت حياته قبل 46 عاما

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رئيس الفيفا يعثر على امرأة أنقذت حياته قبل 46 عاما رئيس الفيفا يعثر على امرأة أنقذت حياته قبل 46 عاما

(إفي): تمكن الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو من تحديد مكان امرأة صربية أنقذت حياته قبل 46 عاما حينما منحته دمائها لدى ولادته.

وأكد موقع (بليكسبورت) الإخباري أن رئيس الفيفا تمكن من الاتصال بميليكا ماكاليكا وهي صربية من العاصمة بلجراد تبلغ من العمر 80 عاما الآن وكانت ضمن المتبرعين.

كان إنفانتينو قد كشف خلال مقابلة مع صحيفة (بليك) السويسرية الأحد الماضي أنه عانى لدى ولادته في مارس 1970 مشكلات صحية تجاوزها بفضل نقل دماء إليه من متبرعين بريطانيين ويوغوسلافيين.

وأورد الموقع عن رئيس الفيفا "هل عثرتم عليها حقا؟ إنه نبأ رائع"، مشيرا إلى أنه حاول طيلة 20 عاما دون جدوى الوصول إلى ماكاليكا ومتبرع إنجليزي آخر.

كما أضاف المصدر الصربي أن إنفانتينو ولد بمرض نادر يتطلب نقل دم من فصيلة معينة غير منتشرة على الإطلاق حيث يمتلكها عشرات الأشخاص فحسب من جميع أنحاء العالم، وهذه الفصيلة هي (آر إتش) ويطلق عليها "الدم الذهبي".

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