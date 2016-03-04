زينيت عرض على بلليجريني 4 مليون يورو سنويا

(إفي): دخل نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي في مفاوضات مع التشيلي مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا حيث عرض النادي الروسي راتبا قدره أربعة ملايين يورو سنويا، وفقا لما تناقلته الصحافة المحلية الخميس.

وذكرت قناة (لايف78) التلفزيونية "بيليجيريني هو المرشح الوحيد الذي يتحدث معه زينيت الآن. هناك اتفاق مبدئي بالفعل، لكن لا تزال بعض البنود لم تتم تسويتها".

ويمتد عرض النادي الروسي، الذي ترعاه شركة (غازبروم) الروسية الحكومية والذي وقع أمس عقدا مع شركة (هاينكن) الهولندية، للمدرب التشيلي لمدة موسمين، رغم أن ممثلي المدرب طلبوا أربعة أعوام.

ويرغب بلليجريني أيضا في إدارة تشكيلة الفريق التي تضم نجوما مثل البرازيلي هالك ولاعبين مختلفين مثل الأرجنتيني جاراي والبرتغالي داني.

وفي حال توصل الطرفان لاتفاق، فسيلتقي المدرب التشيلي مجددا الإسباني خافي جارسيا الذي اضطر للرحيل عن مانشستر سيتي بعد أن تولى مسئوليته بلليجريني.

وكان البرتغالي أندريه فيلاش بواش مدرب زينيت الحالي قد كشف قبل أشهر عن نيته مغادرة الفريق بنهاية الموسم، رغم تصريح مدير عام النادي ماكسيم ميتروفانوف هذا الأسبوع بأنه ليس من المستبعد أن يغير مدرب بورتو وتشيلسي وتوتنهام السابق خططه.

يشار إلى أنه منذ إعلان سيتي تولي الإسباني جوسيب جوارديولا تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل، يعاني الفريق الإنجليزي كثيرا حيث فقد بنسبة كبيرة فرصه في المنافسة على الدوري بعد سقوطه أمس أمام ليفربول 0-3.

بينما لا تزال الآمال قائمة أمام الـ(سيتيزين) للذهاب بعيدا في دوري الأبطال الأوروبي بعد الفوز في مباراة الذهاب من دور ثمن النهائي 3-1 على دينامو كييف الأوكراني قبل أسبوع.

في المقابل، سقط زينيت أمام بنفيكا 0-1 على ملعب الأخير في لشبونة، لكنه لا يزال يتمتع بفرص للتأهل لدور ربع النهائي من المسابقة.