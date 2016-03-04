مارادونا: لو أنني أريد الفوز على برشلونة لبنيت فريقا على رأسه إبراهيموفيتش

(إفي): اعترف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بأنه "كان سيسعد" باللعب مع ثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، ولكن "تمرده" كان سيدفعه "لتسليح فريق من أجل الفوز عليهم".

وقال مارادونا لقناة (فوكس سبورتس):"كنت سأسعد باللعب مع ميسي ونيمار وسواريز، ولكن تمردي يقول لي إنني كنت سأسلح فريقا للفوز على هؤلاء الاشخاص. كان سيتعين علي العمل كثيرا، وشراء زلاتان إبراهيموفيتش. لدي 30 فكرة في عقلي للفوز على برشلونة، يمكن بالفعل الفوز عليهم".

وأضاف مازحا "ربما يستيقظ ميسي ذات صباح وهو يشعر بألم في الرأس، ونيمار كذلك لأنهم لايريدون أن يعيدوا له طائرته الخاصة. هناك عوامل كثيرة في كرة القدم تدفعك للاعتقاد بأنه يمكنك الفوز على هؤلاء".

وحول ركلة الجزاء التي انبرى لها ميسي أمام سلتا فيجو عندما مررها للويس سواريز، قال بطل العالم مع المنتخب الارجنتيني عام 1986 إنها لو حدثت في الدوري الأرجنتيني لتسببت في شجار بالملعب.

وقال:"كنا جميعا ننتظر تسديدة ميسي وظهر سواريز من الخلف. إنها من الأمور الجميلة في كرة القدم".

وتوقع مارادونا الذي تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني في مونديال جنوب أفريقيا 2010 أن يشق نيمار طريقه "نحو الكرة الذهبية"، مؤكدا أنه "ليس لديه شك في ذلك".