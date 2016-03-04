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استبعاد تياجو سيلفا من قائمة البرازيل

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استبعاد تياجو سيلفا من قائمة البرازيل استبعاد تياجو سيلفا من قائمة البرازيل

(إفي): أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، كارلوس دونجا، عن قائمة الـ23 لاعبا الذين تم استدعاؤهم من أجل خوض مباراتي أوروجواي وبارجواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الغياب الأبرز عن القائمة من نصيب تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان وظهير ريال مدريد الأيسر، مارسيلو، الذي يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن صفوف الفريق الملكي خلال المواجهتين السابقتين في الليجا أمام أتليتكو مدريد وليفانتي.

وقال دونجا خلال مؤتمر صحفي حول هذا الصدد:"طبيب تحدث مع نظيره في ريال مدريد وقررنا الاحتفاظ به لأنه عانى من العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة".

وعن زميله في الكتيبة المدريدية، دانيلو، الذي يواجه انتنقادات عديدة من جماهير الفريق خلال الآونة الأخيرة بسبب ضعف مستواه، أكد دونجا أنه لاعب "يمتلك شخصية قوية" وأنه كان يؤدي بشكل جيد للغاية مع السيليساو.

في المقابل، شهدت القائمة عودة حارس فالنسيا، دييجو ألفيش، العائد للملاعب بعد فترة طويلة من الغياب بداعي الإصابة، حيث برر المدرب استدعاءه له قائلا:"لقد لعب دييجو ثلاث مباريات وفريقه تغير إلى حد كبير في الآونة الأخيرة".

وحول نجم الفريق، نيمار، الذي يدور حوله لغط كبير مؤخرا بعد المشاكل القضائية التي تلاحقه بداعي تهربه من دفع الضرائب فضلا عن قضية انتقاله لبرشلونة الإسباني، اعترف دونجا بأن هذه الأمور من الممكن أن تؤثر عليه، ولكنه شدد في الوقت ذاته على "الخبرة الكبيرة" التي يتمتع بها اللاعب الشاب من أجل تخطيها.

وبسؤاله حول مجموعة اللاعبين الذين هاجروا مؤخرا للدوري الصيني الذي يفتقر للمنافسة الكبيرة، قال أن استبعاد هؤلاء اللاعبين من المنتخب لمجرد أنهم يلعبون في قارة آسيا سيكون أمرا "ظالما". "لا يجب أن ينسى الناس أن هؤلاء اللاعبين كانو يؤدون بشكل جيد للغاية في الفترة الأخيرة".

يشار إلى أن السيليساو سيخوض مواجهتين قويتين في تصفيات القارة المؤهلة للمونديال حيث سيستضيف "السيلسيتي" يوم 25 مارس الجاري على ملعبه قبل أن يحل ضيفا على "الألبيروخا" يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب الأخير بالعاصمة أسونسيون.

وتحتل البرازيل المركز الثالث برصيد 7 نقاط وتبتعد بفارق بخمس نقاط عن المتصدر الإكوادور.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمنتخب: حراسة المرمى: أليسون (إنترناسيونال)- مارسيلو جروهي (جريميو)- دييجو ألفيش (فالنسيا/إسبانيا).

خط الدفاع: ديفيد لويز (باريس سان جيرمان/فرنسا)- ماركينيوس (باريس سان جيرمان)- ميراندا (إنتر ميلانو/إيطاليا)- جيل (شاندونج لونينج/الصين)- فيليبي لويس (أتليتكو مدريد/إسبانيا)- دانيلو (ريال مدريد/إسبانيا)- داني ألفيش (برشلونة/إسبانيا)- أليكس ساندرو (يوفنتوس/إيطاليا).

خط الوسط: لويز جوستافو (فولفسبورج/ألمانيا)- فرناندينيو (مانشستر سيتي/إنجلترا)- ريناتو أوجوستو (بكين جوان/الصين)- ويليان (تشيلسي/إنجلترا)- أوسكار (تشيلسي)- كاكا (أورلاندو سيتي/الولايات المتحدة)- دوجلاس كوستا (بايرن ميونخ/ألمانيا)- فيليب كوتينيو (ليفربول/إنجلترا)- لوكاس ليما (سانتوس).

خط الهجوم: نيمار (برشلونة)- هالك (زينيت سان بطرسبرج/روسيا)- ريكاردو أوليفيرا (سانتوس).

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