تقرير – عدم قناعة أنشيلوتي ببنعطية قد تعيده للدوري الإيطالي

قال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي إن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الموسم المقبل لا يريد الإبقاء على الدولي المغربي مهدي بن عطية بين صفوف الفريق.

فاللاعب كثير الإصابات وغير مقنع بالنسبة للمدرب الإيطالي الذي سيركز بشكل كبير على الجانب الدفاعي للنادي البافاري بعكس المدير الفني الحالي جوسيب جوارديولا.

وقد يعود بنعطية للدوري الإيطالي الذي لعب فيه من قبل مع أودينيزي وروما، فيوفنتوس البطل قد يدفع من أجله 30 مليون يورو.

وينتهي عقد بنعطية مع بايرن في صيف عام 2019، وقد يضطر النادي لبيعه الصيف المقبل في ظل رغبة أنشيلوتي في عدم وجوده.

وعانى بنعطية من الغياب في كثير من المباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة فلم يشارك سوى 7 مباريات منها 4 فقط أكملها للنهاية مع الفريق البافاري.