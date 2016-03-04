محرز: كنت أعتقد أن ليستر فريق رجبي وليس كرة القدم

كشف رياض محرز لاعب ليستر سيتي أنه لم يكن يعلم أن الأخير يمارس كرة القدم عندما كان ينشط الدولي الجزائري في الدوري الفرنسي.

ويعتبر محرز من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم الذي يتربع فيه ليستر على قمة المسابقة بفارق 3 نقاط عن توتنام و6 عن أرسنال.

وقال محرز لمجلة فور فور تو:"لم أكن أعلم فريق ليستر".

وأضاف "في فرنسا لم نكن نعلمه لأنه كان يلعب في الدرجة الثانية".

وتابع "اعتقدت أنه فريق يلعب الرجبي".

وواصل "لا أندم على الانتقال لليستر، فهو أفضل فريق لعبت له".

وكان محرز قد انتقل لليستر مقابل 400 ألف جنيه إسترليني مطلع الموسم الماضي قادما من لوهافر الفرنسي.