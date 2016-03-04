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«جيش الإسلام»: الحكومة تحشد قواتها للسيطرة على مزيد من المناطق

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«جيش الإسلام»: الحكومة تحشد قواتها للسيطرة على مزيد من المناطق «جيش الإسلام»: الحكومة تحشد قواتها للسيطرة على مزيد من المناطق

 

ارشيفية

قالت جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة، اليوم الجمعة، إن القوات الحكومية تحتشد في محاولة للسيطرة على مزيد من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد أن استعادت بالفعل مناطق منذ دخل اتفاق وقف العمليات القتالية حيز التنفيذ السبت الماضي.

وقال محمد علوش، رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام “هناك خروقات كبيرة من جهة النظام واحتلال لمناطق جديدة واستخدام كافة أنواع السلاح لا سيما الطيران والبراميل المتفجرة في بعض المناطق وحشود لاحتلال مناطق استراتيجية مهمة جدا”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف أن المساعدات التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتحاصرها “لا تكفي عشرة في المئة من الحاجات المطلوبة وأكثر المناطق لم يدخلها شيء”.

وعلوش عضو في الهيئة العليا للتفاوض وهي تكتل المعارضة الرئيسي الذي يضم معارضين مسلحين وسياسيين للرئيس السوري بشار الأسد.

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