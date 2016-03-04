دون معرفة السبب..العثور على سمكة قرش نافقة على شاطئ في نيوزيليندا

أصيب سائح تشيكي بصدمة عندما وجد حيواناً بحرياً غريباً بعينين منتفختين على شاطئ رواكاكا في نيوزيلندا، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” على موقعها الإليكتروني.

وقالت الصحيفة البريطانية، بحسب ما نقله “24″ إن مارتن ستيلك كان برفقة عمّه عندما رصد القرش النافق على الشاطئ، فسارع لالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية.

وتفاجأ ستيلك بالمخلوق البحري الغريب الذي لم يشاهد له مثيلاً من قبل، إذ أنه أحدب الظهر بعينين ضخمتين، ويملك ذيلاً طويلاً.

لكن خبيراً في أسماك القرش أكد أن المخلوق البحري يعود إلى فصيلة “القرش الدراس”، مشيراً إلى أن المعلومات بشأنه قليلة للغاية كونه يعيش في عمق البحر.

وأوضح الخبير أن القرش يستخدم ذيله الطويل كسلاح لصعق فريسته، مضيفاً أنه جرى جمع عينات منه لدراستها في المختبر.