أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. علاج السرطان من أول حقنة باستخدام كرات الدم البيضاء

Google+ Print
مفاجأة.. علاج السرطان من أول حقنة باستخدام كرات الدم البيضاء مفاجأة.. علاج السرطان من أول حقنة باستخدام كرات الدم البيضاء
ثورة جديدة فى علاج السرطان كشف النقاب عنها مؤخرا فريق من العلماء البريطانيين ومن المتوقع أن تُحدث طفرة ملحوظة فى مكافحة المرض، حيث ستساهم فى القضاء على السرطان بعد حصول المريض على أول حقنة من كرات الدم البيضاء الخاصة به، وذلك وفقا للدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية ومولها مركز أبحاث السرطان البريطانية.

فكرة العلاج الجديد


>وأوضح التقرير الذى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن علاج السرطان باستخدام التقنية الجديدة، التى أثبتت نجاحها خلال التجارب الأولية، يتم باستخدام عدة خطوات، وتشمل:

1.يتم سحب عينة من ورم المريض ثم يتم قراءة تسلل الحمض النووى DNA الخاص به.

2.يحاول العلماء التوصل إلى الطفرات الجينية الشائعة فى جميع الخلايا السرطانية.

3.يتم البحث عن كرات دم بيضاء بعينها داخل الورم، حيث يشترط أن تكون متوافقة مع الطفرات الجينية الشائعة، وبالتالى يمكن استخدامها فى مكافحة الأورام السرطانية.

4.يتم فصل كرات الدم التى تتمتع بالمواصفات السابقة، ثم يتم زراعتها داخل المعمل حتى يصل أعدادها إلى ملايين.

5.الخطوة الأخيرة يتم خلالها حقن كرات الدم البيضاء داخل الجسم، حيث تقوم بالقضاء على الأورام السرطانية.

ومن المنتظر أن يتم استخدام هذه التقنية العلاجية الجديدة فى مكافحة السرطان على أول مجموعة من المرضى خلال عامين من الآن.

موضوعات متعلقة


>- ثورة جديدة فى علاج السرطان بدون كيماوى تمنح الأمل لملايين المرضى.. مؤتمر عالمى يؤكد أن العلاج المناعى سيقضى على سرطان الدم.. العلاج يؤخذ من دم المريض.. والشفاء يدوم لأكثر من 14 عاما.. ونسب النجاح 94%

- أحدث علاج للسرطان.. تقنية تجعل الكيماوى أقوى ٥٠ مرة وتمنع آثاره الجانبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365