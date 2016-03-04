مفاجأة.. علاج السرطان من أول حقنة باستخدام كرات الدم البيضاء

فكرة العلاج الجديد

ثورة جديدة فى علاج السرطان كشف النقاب عنها مؤخرا فريق من العلماء البريطانيين ومن المتوقع أن تُحدث طفرة ملحوظة فى مكافحة المرض، حيث ستساهم فى القضاء على السرطان بعد حصول المريض على أول حقنة من كرات الدم البيضاء الخاصة به، وذلك وفقا للدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية ومولها مركز أبحاث السرطان البريطانية.>وأوضح التقرير الذى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن علاج السرطان باستخدام التقنية الجديدة، التى أثبتت نجاحها خلال التجارب الأولية، يتم باستخدام عدة خطوات، وتشمل:

1.يتم سحب عينة من ورم المريض ثم يتم قراءة تسلل الحمض النووى DNA الخاص به.

2.يحاول العلماء التوصل إلى الطفرات الجينية الشائعة فى جميع الخلايا السرطانية.

3.يتم البحث عن كرات دم بيضاء بعينها داخل الورم، حيث يشترط أن تكون متوافقة مع الطفرات الجينية الشائعة، وبالتالى يمكن استخدامها فى مكافحة الأورام السرطانية.

4.يتم فصل كرات الدم التى تتمتع بالمواصفات السابقة، ثم يتم زراعتها داخل المعمل حتى يصل أعدادها إلى ملايين.

5.الخطوة الأخيرة يتم خلالها حقن كرات الدم البيضاء داخل الجسم، حيث تقوم بالقضاء على الأورام السرطانية.

ومن المنتظر أن يتم استخدام هذه التقنية العلاجية الجديدة فى مكافحة السرطان على أول مجموعة من المرضى خلال عامين من الآن.

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