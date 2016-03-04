دراسة: 6 فناجين من القهوة يوميا تحميك من التصلب المتعدد

فوائد جديدة للقهوة كشفت عنها مؤخرا أحدث الأبحاث الطبية الحديثة بخصوص فاعليتها فى مكافحة مرض التصلب العصبى المتعدد MS، لتضاف إلى عشرات الفوائد الصحية لهذا المشروب الشهير.

وكشفت الدراسة التى شملت 7000 شخص وأشرف عليها باحثون من معهد كارولينسكا السويدى، بالاشتراك مع علماء جامعتى جونز هوبكنز وكاليفورنيا بأمريكا، أن تناول أكثر من 6 فناجين من القهوة (900 ملى) يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد بنسبة 30%.

وأوضح الباحثون أنهم لا يعلمون بالضبط العلاقة بين تناول القهوة ومكافحة مرض التصلب المتعدد، ولكن قد يرجع ذلك إلى مادة الكافيين والتى تتمتع بخواص وقائية تحمى الأعصاب، وكما تساهم فى الحد من الالتهابات التى تصيب الجسم.

وعلى الرغم من تلك النتائج، فقد يساهم تناول هذا القدر الكبير من القهوة فى إحداث بعض الأضرار الصحية مثل قرحة المعدة والشعور بالتهيج والتوتر والصداع والعصبية والقلق وزيادة سرعة التنفس، واتفقت أغلب الهيئات الطبية العالمية على تناول 4 فناجين صغيرة من القهوة فى اليوم بحد أقصى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry" خلال شهر مارس الجارى.

ويُعد التصلب المتعدد من الأمراض الالتهابية والمناعية المزمنة الخطيرة والشائعة، يؤثّر على الجهاز العصبى المركزى، ويصيب الجهاز المناعى للجسم بخلل كبير، ويجعله يُهاجم نفسه، ويضر بشكل خاص الجهاز العصبى المركزى للإنسان، ويتسبب فى حدوث خلل فى الاتصال بين المخ وأجزاء الجسم المختلفة.

ويعانى مرضى التصلب المتعدد غالبًا من ضعف العضلات وخلل فى التوازن وتدهور الوظائف الحركية للجسم واضطرابات الرؤية وقد يؤدى أحيانا للشلل، وتظهر غالبًا الأعراض الأولية للمرض فى المرحلة العمرية من 20 إلى 40 عامًا، وهو يُهاجم النساء بشكل أكبر من الرجال بمعدل 3 أضعاف.

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