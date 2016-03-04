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ضبط هاربين من أحكام فى قضايا سرقة بالإكراه وحيازة متفجرات بالإسكندرية

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ضبط هاربين من أحكام فى قضايا سرقة بالإكراه وحيازة متفجرات بالإسكندرية ضبط هاربين من أحكام فى قضايا سرقة بالإكراه وحيازة متفجرات بالإسكندرية
تمكن النقيب محمد شحاتة - الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية منفذ الرسوم دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط "نادى.خ" 50 سنة صاحب مكتب توريدات عمومية مقيم حدائق القبة – محافظة القاهرة محكوم عليه فى عدد 2 حكم فى قضيتى "حيازة مفرقعات – أقراص مخدرة" منهما القضية جنايات قسم شرطة حدائق القبة – بأمن القاهرة "حيازة مفرقعات" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات وجار التنفيذ عليه.

كما تمكن النقيب عمرو سالم - الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط "محمد. ا" - 43 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم مينا البصل محكوم عليه فى عدد " 2 " حكم فى قضيتى "سرقة بالإكراه" منها القضية جنايات قسم مينا البصل غيابياً بالسجن المؤبد جار التنفيذ عليه.


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