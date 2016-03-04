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ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة يديرها فلاح بمنفلوط أسيوط

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ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة يديرها فلاح بمنفلوط أسيوط ضبط ورشة لتصنيع الاسلحة يديرها فلاح بمنفلوط أسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط،  من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بمنفلوط، وذلك من خلال حملة مكبرة فى إطار جهود المديرية المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة، وخاصة ضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة وورش تصنيع الأسلحة النارية  لتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مدير المباحث الجناسية يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز منفلوط، بقيام «س.ف.س، فلاح ومقيم بني عدي دائرة المركز، بالاتجار فى الأسلحة النارية الغير مرخصة وإدارته ورشة لتصليح الأسلحة بمسكنه بذات الناحية .

وعقب تقنين الإجراءات  تمكن ضباط مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش محلي الصنع، وبندقية خرطوش تركي بروحين، و بندقية خرطوش تركي، بندقية لي انفيلد ، 2 طبنجة محدثة صوت 145 طلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 4 خزائن لبندقية الية، و7 خزينة لطبنجة، وهيكل مسدس، 2 يد تعمير وتفريغ، أبره لبندقية لي انفيل 4 مواسير لطبنجة عيار 9مم .

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإصلاح والاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة.

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