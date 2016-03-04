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تأجيل «عمومية الصحفيين» العادية لـ18 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)

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توافد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة

توافد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة

قرر مجلس نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة لـ18 مارس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية والذي كان مقرراً بـ ٥٠%+١ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وكان الصحفيين قد توافدوا،  صباح اليوم الجمعة، لتسجيل الحضور فى الجمعية العمومية العادية التي دعا لها مجلس النقابة لمناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد الميزانية العمومية وتقرير المجلس عن العام الماضي، والتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2015، ومناقشة التعديلات على لائحة القيدوايضا قضية الصحفيين المعتقلين.

وكان الصحفيون المعتصمون بنقابة الصحفيين، قررو تعليق اعتصامهم حتى انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وكان أبرز المعتصمين هم خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة، وزملاء آخرين، حيث نظموا اعتصاما داخل مقر النقابة للمطالبة بتحسين الأوضاع الخاصة بالزملاء المحبوسين في سجن العقرب.

المراسل – عمر جمال

توافد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة

توافد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة

توافد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة

توافد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة

 

 

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