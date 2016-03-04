محمد فاروق: لماذا اشترى الأهلي الشيخ وجمعة وحمدي زكي طالما أنهم ' على الدكة ' ؟

انتقد محمد فاروق لاعب الإنتاج الحربي شراء الأهلي للعديد من اللاعبين وعدم منحهم فرصة المشاركة في المباريات من أجل إثبات أنفسهم.

وتألق فاروق خلال فوز فريقه 3-1 على حامل لقب الدوري المصري الممتاز الزمالك يوم الخميس، وكان اللاعب أحد عناصر الأهلي الموسم الماضي بعد رحيله عن المقاولون العرب.

وسؤل فاروق عن تألقه اللافت مع الإنتاج وعدم ظهوره بنفس الشكل مع الأهلي فأجاب قائلا:"أنتم ترون الظاهر فقط فيما يخص انتقالي للأهلي".

وأضاف عبر قناة أون تي في "لم أحصل على الفرصة في الأهلي لكي أثبت نفسي، كنت أشارك فقط في بعض المباريات وكأنهم يلقونني في النار".

وأردف "نفس الأمر يتكرر الآن مع أحمد الشيخ وصالح جمعة ومن قبل مع محمد حمدي زكي، لا أحد يحصل على الفرصة".

وتابع "لماذا اشتراهم الأهلي؟ لماذا يجلسون دائما على الدكة؟ لابد أن تستفيد من قدرات لاعبين مثل هؤلاء".

وواصل "هؤلاء اللاعبين كانوا مفيدين للغاية في أنديتهم السابقة، وكان الدوري أقوى".

وأتم "تركت الأهلي لأنني لم أتقبل الجلوس على الدكة طوال الوقت".