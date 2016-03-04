أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفاع الروسية تراقب الهدنة فى سوريا بأحدث الأنظمة الإلكترونية

Google+ Print
الدفاع الروسية تراقب الهدنة فى سوريا بأحدث الأنظمة الإلكترونية الدفاع الروسية تراقب الهدنة فى سوريا بأحدث الأنظمة الإلكترونية
أرسلت روسيا إلى سوريا سلاحا روسيا "عجيبا" خلال الهدنة وذلك للقيام بعملية المراقبة، حيث يسمى السلاح بالروسية "زابارك" أى "حديقة الحيوان"، وقالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن السلاح يتواجد فى سوريا، وهو أحدث الأنظمة الإلكترونية، والذى يسمح برصد انتهاكات وقف إطلاق النار.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها، أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية فى مطار حميميم فى سوريا، تم نقل طائرات بدون طيار حديثة، واثنين من الرادارات التي تعمل على كشف الأهداف الصغيرة، مما يتيح تحديد استخدام الإرهابيين للأسلحة.

ووفقا للخبراء العسكريين ، يدور الحديث عن الرادار "زابارك-1"، الذي تسلح به الجيش الروسي في عام 2007، حيث يهدف هذا النظام لاستطلاع مواقع العدو ويمكن أيضا مراقبة المجال الجوي ورصد الطائرات بدون طيار.

ويستغرق نشر هذا النظام 5 دقائق ويكشف ضرب قذائف الهاون على مسافات تصل إلى 17 كيلومترا، والمدافع عيار 105-155 مليمترا على مسافة 12 كيلومترا، وكشف إطلاق الصواريخ على بعد يصل إلى 22 كيلومترا، والصواريخ التكتيكية على بعد يصل إلى 45 كيلومترا.

ويستطيع هذا النظام كشف 70 نقطة لإطلاق النار في دقيقة واحدة ، ومرافقة 12 هدفا.


>روسيا تعلن تطوير مقاتلات من الجيل السابع دون الكشف عن تفاصيلها
>

الخارجية الروسية: تمديد العقوبات الأمريكية يقوض فرص التعاون مع موسكو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365