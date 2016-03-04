الدفاع الروسية تراقب الهدنة فى سوريا بأحدث الأنظمة الإلكترونية

أرسلت روسيا إلى سوريا سلاحا روسيا "عجيبا" خلال الهدنة وذلك للقيام بعملية المراقبة، حيث يسمى السلاح بالروسية "زابارك" أى "حديقة الحيوان"، وقالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن السلاح يتواجد فى سوريا، وهو أحدث الأنظمة الإلكترونية، والذى يسمح برصد انتهاكات وقف إطلاق النار.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها، أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية فى مطار حميميم فى سوريا، تم نقل طائرات بدون طيار حديثة، واثنين من الرادارات التي تعمل على كشف الأهداف الصغيرة، مما يتيح تحديد استخدام الإرهابيين للأسلحة.

ووفقا للخبراء العسكريين ، يدور الحديث عن الرادار "زابارك-1"، الذي تسلح به الجيش الروسي في عام 2007، حيث يهدف هذا النظام لاستطلاع مواقع العدو ويمكن أيضا مراقبة المجال الجوي ورصد الطائرات بدون طيار.

ويستغرق نشر هذا النظام 5 دقائق ويكشف ضرب قذائف الهاون على مسافات تصل إلى 17 كيلومترا، والمدافع عيار 105-155 مليمترا على مسافة 12 كيلومترا، وكشف إطلاق الصواريخ على بعد يصل إلى 22 كيلومترا، والصواريخ التكتيكية على بعد يصل إلى 45 كيلومترا.

ويستطيع هذا النظام كشف 70 نقطة لإطلاق النار في دقيقة واحدة ، ومرافقة 12 هدفا.

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