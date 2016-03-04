طرد «عامل النظافة» من عمله بسبب «سيلفي الفخر» مع ابنته

قرر رئيس بلدية دالي إبراهيم بالجزائر، طرد عامل النظافة حسين ناجم الذي نشرت ابنته (بالتبني) صورة سلفي له بهندامه المتواضع الخاص ببدلة التنظيف وعلقت عليها ”أحب أبي وأفتخر به لأنه رباني أحسن تربية”.

وبحسب أخبار محلية، حسين البالغ من العمر 53 سنة الذي غزت صورته “الفايسبوك” واعتبرت صورة اليوم، واعتبرتها الكثير من المواقع صورة كل يوم، وعنونت بـ”فتاة تلتقط “سلفي” مع والدها “عامل النظافة المناضل” تعبيرا عن فخرها به”وجد نفسه عاطلا عن العمل الأمر الذي دفعه لنشر صورة جديدة على موقع الفايس بوك ليطالب البلدية بإعادته إلى عمله.