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فيديو| ساندي : «زوجي يهددني بنشر صور خاصة لتشويه سمعتي»

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فيديو| ساندي : «زوجي يهددني بنشر صور خاصة لتشويه سمعتي» فيديو| ساندي : «زوجي يهددني بنشر صور خاصة لتشويه سمعتي»

ساندي – أرشيفية

أعربت الفنانة الشابة ساندي، عن انزعاجها الشديد من تهديدات زوجها بنشر صور خاصة لها.

وقالت “ساندي” في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في البرنامج المذاع على فضائية “سي بي سي” “معكم…منى الشاذلي”: “زوجي بيهددني بنشر صوري الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيقولي عندي صور تكفي لتشويه سمعتك 8 سنوات”.

وأضافت:”اضطريت أن أرفع على زوجي قضية خلع لأني كنت عايشة 8 سنوات مع شخص ماعرفش هوه بيحضر لي إيه ، ما كنتش عايزة أحكي تفاصيل حياتى الخاصة لأحد، وطلبت من زوجى أن يبعد عني بدون إيذاء ولكنه رفض، ومستمر في تهديدي بنشر صور خاصة لي”.

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