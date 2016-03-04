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زينيت عرض على بلليجريني 4 مليون يورو سنويا

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زينيت عرض على بلليجريني 4 مليون يورو سنويا زينيت عرض على بلليجريني 4 مليون يورو سنويا

وجه حازم إمام مدير جهاز الكرة السابق بالزمالك رسالة للاعبي الفريق وإدارة النادي بعد الخسارة أمام الانتاج الحربي في الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وسقط الفارس الأبيض أمام الإنتاج بنتيجة 1-3، لينال خسارته الرابعة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 38 نقطة، ويبتعد عن الأهلي المتصدر بست نقاط.

وقال إمام خلال استضافته بقناة الحياة 2:"نصيحتي للاعبي الزمالك ومسؤوليه هي العمل في هدوء، دون كلام كثير وضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام".

وأضاف"أتمنى أن يتحلوا بالهدوء والعمل بجدية، فالفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، ويقوده مدير فني كفء مثل الاسكتلندي أليكس ماكليش".

وواصل"للأسف لقد تأثر اللاعبون بظهورهم في وسائل الإعلام حتى أوقات متأخرة، لإقحامهم في مشاكل شخصية، ليس لهم أي دور فيها".

وأشار إلى أن نفس الأمر تكرر مع لاعبي الأهلي بصورة عكسية، بعد المبالغة في فرحة الفوز بالقمة، مما أدى لفقدان الأهلي والزمالك نقاط مؤثرة في مشوار المنافسة.

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