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رفع 150 طن قمامة خلال حملة نظافة بالقليوبية

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رفع 150 طن قمامة خلال حملة نظافة بالقليوبية رفع 150 طن قمامة خلال حملة نظافة بالقليوبية
أعلن المحاسب طه رشدى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه قد تم شن حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من قرى المدينة، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة استهدفت قرى طحوريا والمنشية وحدة كفرشبين ومعها طحانوب والمريج والقشيش والجعافرة، وأسفرت عن رفع وإزالة 150 طن قمامة، مؤكدا استمرار الحملات المشتركة يومى الجمعة والسبت، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بتفعيل حملة قرى نظيفة وشن حملات مكبرة بجميع قرى المحافظة.


>بالصور.. رفع 200 طن قمامة خلال حملة نظافة فى شبين القناطر
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