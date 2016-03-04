إحالة مسئولى 60 مسجداً بالقليوبية للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة العمل

أعلن صبرى دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إحالة مسئولى 60 مسجداً بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة للتحقيق، بسبب وجود بعض المخالفات، وعدم الالتزام بتنفيذ لائحة العمل داخل المساجد الخاصة بالوزارة.

وأضاف "دويدار"، أنه تم تشكيل لجان للتفيش والمرور على جميع مساجد المحافظة بصفة يومية لضبط المخالفين تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف بضرورة متابعة العمل وتنفيذ اللائحة المنظمة للمساجد، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين من الأئمة أو العمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر.

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