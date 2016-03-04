أخبار عاجلة

الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
الأخبار - وزير الصناعة والتجارة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنيه -
الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الخرطوم لحضور إجتماعات لجنة المشاورات السياسية -
الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية -
وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة مسئولى 60 مسجداً بالقليوبية للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة العمل

Google+ Print
إحالة مسئولى 60 مسجداً بالقليوبية للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة العمل إحالة مسئولى 60 مسجداً بالقليوبية للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة العمل
أعلن صبرى دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إحالة مسئولى 60 مسجداً بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة للتحقيق، بسبب وجود بعض المخالفات، وعدم الالتزام بتنفيذ لائحة العمل داخل المساجد الخاصة بالوزارة.

وأضاف "دويدار"، أنه تم تشكيل لجان للتفيش والمرور على جميع مساجد المحافظة بصفة يومية لضبط المخالفين تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف بضرورة متابعة العمل وتنفيذ اللائحة المنظمة للمساجد، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين من الأئمة أو العمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر.


>- قوافل دعوية لشرح صحيح الدين بمساجد أوقاف برشوم فى القليوبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365