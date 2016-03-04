الرئيس السيسي يتفقد مصنع سامسونج للالكترونيات

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته لكوريا الجنوبية بتفقد مصنع سامسونج للإلكترونيات.

واستمع الرئيس السيسي لشرح من نائب رئيس الشركة “إس بي لي” حول أحدث منتجات الشركة من أشباه الموصلات والحاسبات وتليفونات المحمول والكاميرات وشرائح الذاكرة المتطورة.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للمصنع بالتوقيع في دفتر الزيارات، حيث ابدى إعجابه بمدى التقدم التكنولوجي بالمصنع وتطلعه لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا في مجال الصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وزيادة الاستثمارات الكورية في هذا القطاع في مصر ونقل التكنولوجيا إليها.

أ ش أ