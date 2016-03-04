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الرئيس السيسي يتفقد مصنع سامسونج للالكترونيات

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الرئيس السيسي يتفقد مصنع سامسونج للالكترونيات الرئيس السيسي يتفقد مصنع سامسونج للالكترونيات

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قام الرئيس عبد الفتاح في ختام زيارته لكوريا الجنوبية بتفقد مصنع سامسونج للإلكترونيات.

واستمع الرئيس السيسي لشرح من نائب رئيس الشركة “إس بي لي” حول أحدث منتجات الشركة من أشباه الموصلات والحاسبات وتليفونات المحمول والكاميرات وشرائح الذاكرة المتطورة.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للمصنع بالتوقيع في دفتر الزيارات، حيث ابدى إعجابه بمدى التقدم التكنولوجي بالمصنع وتطلعه لتعزيز التعاون بين وكوريا في مجال الصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وزيادة الاستثمارات الكورية في هذا القطاع في مصر ونقل التكنولوجيا إليها.

أ ش أ

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