مطار شرم الشيخ يستقبل 1824 سائحا على متن 17 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الجمعة، 17 رحلة دولية على متنها 1824 سائحا من مختلف الجنسيات.

قال عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت نسبة 19%.

وأضاف أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 8 رحلات دولية طيران على متنها 1178 سائحًا من مختلف الجنسيات و9 رحلات داخلية على متنها 646 سائحًا مصريًا بإجمالى 1824 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 1553 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأشار خضر إلى أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 390 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 230 سائحا.

وصول أول رحلة طيران "شارتر" إلى شرم الشيخ وعلى متنها 170 سائحا إيطاليا

>