محلب يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس توجو لدعم التعاون المشترك

سلم المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس توجو رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن دعم التعاون بين البلدين، فى ظل تنامى العلاقات بين مصر والدول الأفريقية.

أشاد الرئيس التوجولى فور إيسوزيمنا جناسينجبى بالعلاقات الطيبة بين مصر وبلاده فى شتى المجالات، معربا عن تطلعه لزيادة الفرص الاستثمارية للشركات المصرية فى مشروعات التنمية الكبرى التى تتم حالياً فى توجو.

ووسط حفاوة بالغة، أقام الرئيس التوجولى مأدبة عشاء على شرف المهندس إبراهيم محلب والوفد المرافق، وقلده الوسام الوطنى تقديرا لدوره الكبير فى تنمية العلاقات بين البلدين.

ويعد هذا التكريم هو الثالث على المستوى الرئاسى للمهندس إبراهيم محلب، حيث سبق أن كرمه رئيس غينيا الاستوائية فى مالابو نظرا لدوره فى المساهمة فى أعمال البناء والتشييد وتوطيد العلاقات بين البلدين، وكذلك كرمه الرئيس الإيفوارى الحسن واتارا فى أبيدجان عام 2015 خلال افتتاح أحد المشروعات التى كان محلب قد شارك فى وضع حجر الأساس لها إبان توليه رئاسة شركة المقاولون العرب.

كما التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التوجولى كومى سيلوم كلاسو، ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى وزير النقل الذى اصطحبهم فى جولة لزيارة مطار لومى والميناء البحرى، لعرض المشروعات المطروحة حالياً هناك، وفرص تواجد الشركات المصرية للمشاركة بها.

ورافق محلب خلال الزيارة السفير المصرى بتوجو محمد كريم، ووفد من شركة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة.

وأشار المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أن الشركة تتواجد بدولة توجو منذ عام، وتقوم حالياً بتنفيذ ورفع كفاءة الطريق الوطنى "رقم 5 لوط 2 كبيليه حوفيه باناتوكو" بالعاصمة لومى، والذى تبلغ تكلفته 24 مليون دولار بتمويل من البنك العربى لتنمية الاقتصاد فى أفريقيا لصالح وزارة الأشغال العامة التوجولية، إلى جانب تنفيذ عدد من العيادات الطبية والصيدليات من أجل المساهمة فى نقل الخبرات الطبية وتسهيل دخول الدواء المصرى إلى السوق التوجولى.

وأكد "صلاح" أنه جارى دراسة عدد من مشروعات الطرق هناك، فى إطار السياسة التى تنتهجها الشركة فى تصدير صناعة المقاولات إلى القارة الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لها.

وأضاف المهندس إبراهيم مبروك، رئيس قطاع الشركات الأفريقية فى المقاولون العرب، أن مشروع الطريق الوطنى يمتد بطول 26 كيلو مترا، ويضم أعمال توسعة للطريق القائم، كما يشمل أعمال صرف المياه والأعمال الصناعية اللازمة وأعمال الإنشاءات على جانبى الطريق ومدة تنفيذه 18 شهرا، كما رافقهم فى الزيارة الأستاذ عماد عبيد رئيس القطاع المالى بالشركة والمهندس أسامة مصطفى العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب النيجيرية.

جدير بالذكر أن دولة توجو تعد إحدى الأسواق الواعدة للشركات المصرية وتطل عاصمتها الإدارية والصناعية لومى على خليج غينينا، وتضم ميناءً كبيراً يخدم منطقة غرب أفريقيا.

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