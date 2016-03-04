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وكالة كوبية: السيسى ينقذ الاقتصاد المصرى بمشروعات كبرى تولد فرص عمل

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وكالة كوبية: السيسى ينقذ الاقتصاد المصرى بمشروعات كبرى تولد فرص عمل وكالة كوبية: السيسى ينقذ الاقتصاد المصرى بمشروعات كبرى تولد فرص عمل
قالت وكالة برينسا لاتينيا فى نسختها الكوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحاول استكمال تطوير البنية التحتية للمناطق الحضرية الأساسية المخطط لها خلال 3 سنوات، واصفة قرار العمل على بناء العاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم إسنادها لشركات مصرية سيكون 95% خطوة إيجابية، وأن ستشهد حركة تشييد وبناء كبيرة فى تاريخها.

وأكدت الوكالة أن العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، التى سيتم بناؤها فى شمال شرق القاهرة، هى جزء من سلسلة من المشاريع الكبرى التى يقوم بها السيسى لإنعاش الاقتصاد المصرى، الذى تضرر بشدة من الركود فى قطاع السياحة، وتوليد الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن عقود بناء العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر تصل إلى 45 مليار دولار كتكلفة إجمالية، وقالت الشركات الصينية المشاركة فى هذا المشروع الضخم التابع لوزارة الإسكان "إنه سيتم توفير قروض طويلة الأجل لتمويل بناء 14 مبنى للحكومة الجديدة".

ويكون المشروع الجديد على مساحة 71 ميل و400 هكتار فى المرحلة الأولى من 12 ميل و600 هكتار، وسيتم بدء العمل فيها قبل نهاية مارس الجارى.

وأضافت أن مصر والصين وقعا عدة اتفاقات مالية ومذكرات تفاهم بـ15 مليار دولار، جزء منها يتم استثمارها فى العاصمة الإدارية الجديدة.


>- تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بـ"العاصمة الإدارية" نهاية مارس.. ومصادر: الحى الحكومى يتضمن 13 مبنى للوزارات وآخر لمجلس النواب.. وشركة المقاولون العرب تنتهى من خط المياه المغذى للمشروع الشهر الجارى

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مصر 365

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