مقتل وإصابة 16 شرطيا في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

لقي شرطيان تركيان حتفهما وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة إثر انفجار سيارة مفخخة أمام المجمع السكني لمديرية مرور بلدة “نصيبين” التابعة لمدينة “ماردين” بجنوب شرقي تركيا .

وذكرت محطة “خبر تورك” في نبأ عاجل لها اليوم /الجمعة/ – أن الانفجار ، الذي دبره أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني (بي.كيه.كيه) الانفصالية ، وقع صباح اليوم وأدى لوقوع أضرار مادية كبيرة بالمجمع وخلف قتيلين و14 جريحا ، منهم أربعة في حالة خطيرة .

ولا تزال أجهزة الأمن التركية مستمرة في تحقيقاتها الأمنية وتحرياتها في موقع الحادث.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذي أعلن عن سريانه في عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة في شمالي العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت في عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.