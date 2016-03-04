تقرير في الجول – ماكليش حقق رغبته بتدريب شيكابالا في الزمالك

"شيكابالا سيكون تحت أعين أليكس ماكليش مدرب برمنجهام لضمه خلال الصيف بعد نهاية الموسم الجاري من الزمالك".. هكذا أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في يوم 16 مايو من عام 2011.

أليكس ماكليش كان مدربا لنادي برمنجهام سيتي الإنجليزي منذ 2007 وحتى 2011 في فترة حقق بها الإنجاز الأعظم في تاريخ النادي بالفوز بلقب كأس إنجلترا.

وفي 2011 كان محمود عبد الرازق "شيكابالا" صاحب الـ 25 عاما حينها هو النجم الأول للزمالك والذي استطاع وحده بمساعدات قليلة من زملائه، أن يضع فريقه في المنافسة مع الأهلي على لقب الدوري.

صحيفة "ديلي ميل" قالت بأن شيكابالا على رادار برمنجهام سيتي مستغلين انتهاء عقده مع ناديه نهاية الموسم، ولكن في حالة تفادى النادي الإنجليزي الهبوط.

ماذا حدث؟

شيكابالا أنهى الموسم بصورة رائعة كما بدأ، أما برمنجهام فقد هبط للدرجة الأدنى ورحل أليكس ماكليش عن قيادة الفريق.

الزمالك جدد عقد شيكابالا واستمر الفهد الأسمر في الفريق الأبيض، قبل أن يخوض فترة احتراف في البرتغال عام 2014 عبر سبورتنج لشبونة.

أما ماكليش فقد انتقل لتدريب أستون فيلا ثم نوتنجام فوريست، قبل أن ينتقل إلى جينت البلجيكي في الموسم الماضي ويستقر في الزمالك هذه الفترة.

ماكليش لم يلتق حينها بشيكابالا، لكن الفرصة حانت الآن وشيكابالا أصبح لاعبا تحت قيادة ماكليش. شيكابالا الآن لم يعد هو شيكابالا 2011 صاحب الـ 25 عاما، فهل ينجح ابن الـ 30 عاما في استرجاع أيام الماضي رفقة المدرب الذي طلبه يوما في إنجلترا؟