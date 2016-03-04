مباحث المرور تضبط سائقا يقود سيارة مسروقة وبحوزته رخص مزورة فى المطرية

نجح رجال مباحث المرور، من ضبط سائق بحوزته رخصة تسيير مزورة، وتبين أن السيارة التى يستقلها مبلغ بسرقتها، واعترف أنه يعمل عليها سائق ولا يعلم بأنها مسروقة، كما تم ضبط سيارة أخرى بمنطقة المطرية مبلغ بسرقتها، وتم إعادة السيارات إلى أصحابها، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كان تمكن ضباط قسم مباحث المرور والقوة المرافقة لهم، من ضبط "عبدالباقى ج ع " 27 سنة، سائق، ومقيم الجيزة، قائد السيارة رقم ( ب ر 7532 ) هيونداى، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة "مزورة"، وبالكشف على اللوحات "تبين انها دون البيانات"، وبالكشف عن السيارة برقم الشاسية والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ( د أ 1656 )، والمبلغ بسرقتها بدائرة قسم الوايلى ملك "ماجدة ع س" 65 سنة، ربة منزل، مقيمة الجيزة.

وبمناقشة السائق أقر بأنه يعمل على السيارة كسائق، وأنه تحصل على السيارة ورخصة التسيير من "عماد ر ج" المقيم بالجيزة "جارى ضبطه"، ونفى علمه بكونها مسروقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة.

كما تمكن رجال مباحث المرور من العثور على السيارة رقم ( ى ه س 417 ) تويوتا بدائرة قسم شرطة المرج، والذى تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة المطرية ملك "محمد ح م " 50 سنة، موظف، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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