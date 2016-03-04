مباحث المرور تضبط سائقا يقود سيارة مسروقة وبحوزته رخص مزورة فى المطرية

كان تمكن ضباط قسم مباحث المرور والقوة المرافقة لهم، من ضبط "عبدالباقى ج ع " 27 سنة، سائق، ومقيم الجيزة، قائد السيارة رقم ( ب ر 7532 ) هيونداى، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة "مزورة"، وبالكشف على اللوحات "تبين انها دون البيانات"، وبالكشف عن السيارة برقم الشاسية والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ( د أ 1656 )، والمبلغ بسرقتها بدائرة قسم الوايلى ملك "ماجدة ع س" 65 سنة، ربة منزل، مقيمة الجيزة.
وبمناقشة السائق أقر بأنه يعمل على السيارة كسائق، وأنه تحصل على السيارة ورخصة التسيير من "عماد ر ج" المقيم بالجيزة "جارى ضبطه"، ونفى علمه بكونها مسروقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة.
كما تمكن رجال مباحث المرور من العثور على السيارة رقم ( ى ه س 417 ) تويوتا بدائرة قسم شرطة المرج، والذى تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة المطرية ملك "محمد ح م " 50 سنة، موظف، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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