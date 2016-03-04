أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة النهضة -
الحشائش الضارة قنبلة موقوتة بـمعبد الكرنك و"الآثار" السبب قلة الموارد -
بالصور .. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة -
مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية -
منع التخييم في "محمية أبو جالوم".. ومصدر أمني: إجراءات تنظيمية فقط -
تأجيل نظر طعن وزير الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ27 مايو -
تأجيل محاكمة 739 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ 9 مايو -
قائد شرطة السويد "مقتنع" باعتقال المتهم الحقيقي في هجوم ستوكهولم -
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد -
بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث المرور تضبط سائقا يقود سيارة مسروقة وبحوزته رخص مزورة فى المطرية

Google+ Print
مباحث المرور تضبط سائقا يقود سيارة مسروقة وبحوزته رخص مزورة فى المطرية مباحث المرور تضبط سائقا يقود سيارة مسروقة وبحوزته رخص مزورة فى المطرية
نجح رجال مباحث المرور، من ضبط سائق بحوزته رخصة تسيير مزورة، وتبين أن السيارة التى يستقلها مبلغ بسرقتها، واعترف أنه يعمل عليها سائق ولا يعلم بأنها مسروقة، كما تم ضبط سيارة أخرى بمنطقة المطرية مبلغ بسرقتها، وتم إعادة السيارات إلى أصحابها، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كان تمكن ضباط قسم مباحث المرور والقوة المرافقة لهم، من ضبط "عبدالباقى ج ع " 27 سنة، سائق، ومقيم الجيزة، قائد السيارة رقم ( ب ر 7532 ) هيونداى، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة "مزورة"، وبالكشف على اللوحات "تبين انها دون البيانات"، وبالكشف عن السيارة برقم الشاسية والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ( د أ 1656 )، والمبلغ بسرقتها بدائرة قسم الوايلى ملك "ماجدة ع س" 65 سنة، ربة منزل، مقيمة الجيزة.

وبمناقشة السائق أقر بأنه يعمل على السيارة كسائق، وأنه تحصل على السيارة ورخصة التسيير من "عماد ر ج" المقيم بالجيزة "جارى ضبطه"، ونفى علمه بكونها مسروقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة.

كما تمكن رجال مباحث المرور من العثور على السيارة رقم ( ى ه س 417 ) تويوتا بدائرة قسم شرطة المرج، والذى تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة المطرية ملك "محمد ح م " 50 سنة، موظف، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

"مرور القاهرة": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر يومين لإصلاح فواصل معدنية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365