سقوط عاطل هارب من حكم بالمؤبد وبحوزته بندقيتين وذخيرة بالسلام

تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وتبين حيازته أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، وكمية من الطلقات والذخيرة، واعترف بحيازة الأسلحة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول معلومات مفادها حيازة "محمد. ع. م"، 27 سنة عاطل، ومقيم بمساكن الدلتا، والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرها 29140 لسنة 2009م السلام أول "سلاح نارى ومشاجرة"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 11805/2493 لسنة 2013م السلام أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد لحيازة أسلحة نارية داخل مسكنه.

على الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية، و5 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش، و11 طلقة من ذات العيار، غير مبلغ بسرقتهما، وبمناقشته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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