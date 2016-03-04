ضبط 52 قضية تموينية وأسلحة غير مرخصة فى حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية، عبارة عن 16 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و6 عدم الإعلان عن الأسعار و7 عدم حمل شهادة صحية و6 إدارة محل بدون ترخيص و5 عدم الالتزام بمواعيد التشغيل و5 عدم مزاولة النشاط التموينى و3 عدم نظافة أدوات العجين و2 عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و2 عرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تم ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص، عبارة عن 3 بنادق خرطوش و3 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 8 طلقات متنوعة بحوزة 6 متهمين بالمنيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من: "وليد. ن"، 29 سنة فلاح ومقيم بمركز المنيا، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات المخدر، تزن 3 كيلو جرامات، "مينا. ف"، 31 سنة عاطل، ومقيم ببندر المنيا، وبحوزته 2 لفافة لنبات البانجو المخدر، تزن 1 كيلو جرام، بقصد الاتجار .

فيما تمكنت الحملة من ضبط 16 متهما هاربين من تنفيذ حكم قضائى، بتهمة قطع طريق وسرقة مخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة بمراكز المنيا .

وتم تحرير 298 قضية، عبارة عن 37 محاضر إشغال طريق، ومحل بدون ترخيص و21 غرامة فورية و 202 إزالة إدارية فورية و 25 إعدام كلاب ضالة و2 باعة جائلين.

- ضبط 58 قضية تموينية و3 قطع سلاح نارى فى حملة أمنية بالمنيا