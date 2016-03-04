ضبط راكبين بحوزتهما 5 كيلوجرامات من عقار زانكس المخدر قبل سفرهما للسعودية

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط كمية كبيرة من مخدر "زانكس" بحوزة راكبين.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة المعينة على أجهزة الكشف عن الحقائب فى راكبين، وبفتح حقائبهما عثر بداخلها على 5 كيلو جرامات من عقار زانكس المخدر، وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، بتحرير محضر للراكبين، وعرضهما على النيابة.

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